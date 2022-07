Paris Saint-Germain confirma saída do treinador Mauricio Pochettino

O Paris Saint-Germain confirmou esta terça-feira a saída do treinador argentino de futebol Maurício Pochettino, que tinha contrato com o clube até junho de 2023.

Num curto comunicado na sua página oficial, o clube francês agradece a Pochettino, e à sua equipa, o trabalho desenvolvido em Paris e deseja-lhe as maiores felicidades.

Ao serviço do PSG, clube ao qual chegou em janeiro de 2021, Pochettino venceu um título de campeão gaulês, o troféu dos campeões e uma taça de França.

Segundo a imprensa, Christophe Galtier, ex-treinador do Nice, será o sucessor de Pochettino no comando técnico do PSG, clube liderado por Nasser Al-Khelaïfi, do Qatar.

No PSG jogam os portugueses Nuno Mendes, Danilo e o Vítor Ferreira, contratado este ano ao FC Porto.