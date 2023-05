Já a poucos segundos do apito final, Morita atrasa de cabeça para Paulinho que segura a bola e atira-se para o relvado. No banco o treinador dos leões sorri.

O avançado do Sporting Paulinho foi o escolhido para substituir o guarda-redes leonino após expulsão aos 90+7', frente ao Marítimo. Rúben Amorim já tinha esgotado todas as substituições quando Adán foi obrigado a abandonar o jogo. Paulinho agarrou nas luvas e foi defender a baliza leonina nos minutos finais do jogo, que só terminou aos 90+14'.