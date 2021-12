U m hat trick de Paulinho antecipou o Réveillon do Sporting com um triunfo suado sobre o Portimonense, por 3-2, depois de ter estado a perder por 0-1. Uma vitória que permite aos leões ascenderem à liderança isolada do campeonato e assistir, no sofá, ao clássico desta quinta-feira entre o FC Porto e o Benfica.









A equipa de Rúben Amorim entrou lenta no jogo e sem acutilância. Mesmo com um futebol rendilhado em alguns períodos, a verdade é que na zona de finalização os leões estavam perdulários. O instinto matador parecia ter desaparecido com o Natal.

Já a formação de Paulo Sérgio entrou concentrada e organizada. Privilegiou a solidez defensiva, mas sempre com os olhos na frente em Nakajima. Tal como Amorim previra na antevisão do jogo, o japonês foi um quebra-cabeças, mas quem ficou com os olhos em bico foi Esgaio. Lento e previsível.









O primeiro aviso surgiu num remate inesperado mas venenoso de Nakajima que obrigou Adán a uma defesa difícil, com a bola ainda a bater no ferro. Mas os leões não acordaram. Com um futebol objetivo e com um contra-ataque criterioso, o Portimonenses acabou por colocar-se em vantagem num autogolo de Matheus Reis. Fali Candé tem uma arrancada pela esquerda e cruza para a área com o central leonino a introduzir a bola na própria baliza.





Houve reação do Sporting, mas sem tirar o sono à defesa algarvia que sem se esforçar muito foi chegando para as dificuldades apresentadas.





Na etapa complementar, o Sporting entrou mais aguerrido, acima de tudo, ferido no orgulho. Assumiu as rédeas do jogo e puxou dos galões de campeão. Todos correram mais. A expulsão de Pedro Sá ajudou, mas até Paulinho, que tem estado divorciado dos golos apareceu para liderar a reviravolta.









Os algarvios ainda reagiram e fizeram o 3-2 por Possignolo, mas a noite foi dos leões.





POSITIVO E NEGATIVO



+Paulinho... do catano



Paulinho teve esta quarta-feira uma noite de glória ao apontar os três golos da vitória, naquele que foi o seu primeira hat trick no Sporting. Uma reviravolta dos leões depois da estreia do jovem Geny Catamo. É caso para dizer que Paulinho foi... do catano.





-Pedro Sá





O capitão do Portimonense acabou expulso, por duplo amarelo. Se viu o segundo cartão num lance normal em que tentava cortar a bola no meio campo, já o primeiro foi por protestos. Deixou a sua equipa com menos um e precipitou a derrota.





Arbitragem segura

Agarrou o jogo disciplinarmente com vários cartões amarelos. Bem ao mandar jogar no lance mais polémico com a bola a bater na mão de Willyan na área. A expulsão de Pedro Sá, por duplo amarelo, também foi corretíssima.



Momentos do jogo

21’

Fali Candé sobe pela esquerda, passa por Esgaio e cruza para a área, onde o defesa leonino Matheus Reis tenta antecipar-se a Fabrício e acaba por meter a bola na própria baliza.



65’

Daniel Bragança abre para a esquerda, onde Nuno Santos recebe e cruza para a área, com Paulinho a cabecear para o empate, dando início à reviravolta leonina em Alvalade.



76’

Nuno Santos tem nova arrancada e cruzamento para Pedro Gonçalves, que remata contra um defesa. Paulinho aproveita o ressalto e bisa na partida consumando a reviravolta.



?Fulminante reviravolta do 21

Adán – Uma enorme defesa logo aos 10 minutos a remate de Nakajima. Depois, uma interceção que levava perigo.

Gonçalo Inácio – Não foi uma primeira parte nada fácil. Muito complicado travar as descidas de Nakajima e ao mesmo tempo dobrar Esgaio.

Coates – Alguns cortes importantes, mas também sofreu até ao intervalo. Depois, melhorou.

Matheus Reis – Infelicidade no autogolo. Reagiu e arrancou para uma bela exibição.

Esgaio – Primeira parte para esquecer. Nakajima e Candé foram verdadeiras dores de cabeça.

Paulinho - Finalmente o número 21 surgiu em grande na reviravolta em 18’ . No sítio certo para três finalizações de ponta de lança. Já leva nove na temporada (seis na Liga). Fulminante.

Nuno Santos – Tentou dar a habitual profundidade do flanco. Os cruzamentos certeiros só no segundo tempo deram a assistência para empate. Decisivo no lance do 2-1.

Palhinha – Foi dele o primeiro remate, mas também esteve muito apagado no primeiro tempo.

Matheus Nunes – Não foi dos seus melhores jogos, mas ainda assim tentou remar contra a maré com várias cavalgadas.

Sarabia – Dois remates com perigo. Esteve mexido, mas o Sporting precisava mais.

Pedro Gonçalves – Dois disparos com perigo e pouco mais. De mais positivo, a assistência de bandeja para 3-1, o terceiro de Paulinho.

Bragança – Entrou bem e esteve na jogada do empate. Com espaço, joga como quer.

Geny Catamo – Estreia absoluta do moçambicano de 20 anos na Liga.

Tiago Tomás – Refrescou.



"Expulsão ajudou-nos"

"Estivémos algo precipitados até porque esta equipa não costuma estar a perder. Depois tomámos conta do jogo e a expulsão ainda ajudou-nos mais", disse Amorim que falou sobre o hat trick de Paulinho: "A aposta no Paulinho não é pessoal, mas é da equipa".