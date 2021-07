Vitória moraliza Sporting para a Supertaça

O Sporting arrecadou este domingo o Troféu dos Cinco Violinos ao bater o Lyon, por 3-2, depois de ter estado a perder por 0-1.A equipa de Rúben Amorim surgiu no habitual 3-4-3 com o melhor onze. O leão entrou pressionante com Pedro Gonçalves e Paulinho a desperdiçarem boas ocasiões. No entanto, foi o Lyon quem se colocou em vantagem por Aouar, num lance em que a defesa leonina foi apanhada em contrapé.A reação foi quase imediata e enérgica. Paulinho ainda viu Anthony Lopes desviar-lhe um remate para o poste.O Sporting tinha um futebol fluído mas que claudicava na finalização. O golo do empate surgiu numa insistência de Paulinho, fruto de uma boa combinação entre Jovane Cabral e Pedro Gonçalves.A reviravolta ficou consumada ainda antes do intervalo numa trivela de Pedro Gonçalves, após uma assistência de Gonçalo Inácio.Na etapa complementar, os leões entraram com tudo e Paulinho bisou ao colocar o resultado em 3-1, após uma boa jogada entre Nuno Mendes e Pote.Tiago Tomás ainda marcou mas o golo foi anulado pelo VAR. Slimani ainda reduziu para 3-2 nos descontos, mas o triunfo dos leões é justo e incontestável.Aparece no sítio certo mas ainda hesita na finalização. Fez dois golos e atirou uma bola ao poste.Um golão de trivela, uma assistência e um conjunto de passes que demonstram toda a sua qualidade.O reforço contratado ao Sp. Braga pegou de estaca. Traz profundidade ao flanco e cruzamentos perigosos para a área.O reforço para a lateral esquerda entrou após a lesão de Nuno Mendes e mostrou-se com um passe para Tiago Tomás marcar um golo que acabou por ser anulado por fora de jogo.O Sporting conquistou este domingo pela 7.ª vez, em nove edições, o Troféu dos Cinco Violinos. Um jogo que homenageia o quinteto de luxo dos leões (Jesus Correia, Vasques, Peyroteo, Travassos e Albano) e marca o ensaio geral para competição oficial. Os leões disputam a Supertaça com o Sp. Braga no dia 31.