Paulinho vai cumprir um plano de treino especial durante a paragem do campeonato para os jogos das seleções nacionais, de forma a melhorar a finalização e aumentar a sua presença na área adversária, apurou o CM. Rúben Amorim está satisfeito com o desempenho global do avançado, mas já fez saber que Paulinho tem de fazer golos.