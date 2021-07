Pedro Pinho fatura milhões com o FC Porto em cinco anos

São 16 milhões de euros que Pedro Pinho faturou ao FC Porto em cinco anos, acrescidos de comissões faturadas a outros empresários - como o caso do negócio que envolveu Fábio Silva e em que Pedro Pinho faturou meio milhão de euros, acrescido de IVA, a Jorge Mendes. As contas bancárias do empresário com ligações à SAD portista já foram passadas a pente fino e as autoridades podem avançar com uma operação nas próximas semanas. O objetivo é perceber os circuitos do dinheiro do empresário que poderá - tal como se suspeita que aconteceu com Luís Filipe Vieira - ter feito retornar comissões a elementos afetos à SAD azul-e-branca.A investigação a Pedro Pinho está a arrastar o FC Porto e já motivou o levantamento do segredo bancário de vários intervenientes, como é o caso de Alexandre Pinto da Costa, com quem Pedro Pinho se incompatibilizou em 2106.Desde essa altura, Alexandre perdeu peso na estrutura, mas o ex-amigo ganhou. Pai e filho incompatibilizaram-se e o presidente portista ficou ao lado do genro de Silva Peneda, filho de um ex-presidente do Rio Ave, e muito próximo de Fernando Gomes desde o tempo em que o administrador do FC Porto foi presidente da Câmara de Vila do Conde.Pedro Pinho fez negócios através das empresas PESARP, PP Sports e N1. Chegou a ser credor da SAD portista, depois de ter negociado jogadores como Éder Militão - um negócio que também está sob investigação. O FC Porto pagou mais de 9,5 milhões em comissões aos agentes Pedro Pinho e Bruno de Macedo.O árbitro espanhol Carlos del Cerro Grande, de 45 anos, vai dirigir o jogo entre o Spartak Moscovo e o Benfica, a 4 de agosto, a contar para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.Alfa Semedo vai ser jogador do V. Guimarães. O médio já aceitou regressar ao futebol português após duas épocas em que esteve cedido ao Notingham Forest e Reading (Inglaterra); e Espanyol (Espanha). Os minhotos ficam com opção de compra no valor de 1,5 milhões."Estou muito feliz pelo que consegui a nível pessoal na Copa América, mas agora estou concentrado na minha equipa, o ‘chip’ já mudou na minha cabeça para estar aqui a 100 por cento", disse Luis Díaz, extremo do FC Porto ao Porto Canal.O Spartak Moscovo, equipa orientada por Rui Vitória e adversário do Benfica na Champions, quer contratar o lateral portista Manafá (27 anos). Segundo a imprensa russa, os dragões estão a pedir um valor elevado, o que fez esfriar, para já, o interesse dos dirigentes moscovitas.