Pepe e Sérgio Oliveira correm o risco de ficar em isolamento durante duas semanas devido ao facto de terem tido contacto próximo com Cristiano Ronaldo, que acusou positivo à Covid-19. Apesar de terem estado disponíveis no jogo desta quarta-feira de Portugal com a Suécia, os dois jogadores podem falhar o clássico com o Sporting no sábado, em Alvalade, para a 4ª jornada da Liga.