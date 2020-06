"Perdi quase tudo no casino": Antigo jogador do Benfica revela em lágrimas problema com o jogo

"É difícil falar nisto [emociona-se]. Há uns anos comecei a jogar no casino e fiquei viciado". As palavras são de Kenedy, antigo jogador do Benfica e PSG, durante uma entrevista ao jornal Record."Na altura em que estava no Leixões deixei de frequentar o casino, mas depois voltei. A cabeça estava lá… Foi uma das razões que me levaram a deixar o futebol. Na vida tudo se sabe e isso também me afastou de alguns projetos. Por mais que quisesse disfarçar, o problema persistia", confessou.