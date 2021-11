Petit é o novo treinador do Boavista após saída de João Pedro Sousa

Petit é o novo treinador do Boavista. O técnico foi anunciado esta quarta-feira, minutos depois de ser tornada oficial a saída de João Pedro Sousa do comando. De regresso ao Boavista, Petit assinou um contrato válido até ao final da temporada 2022/23.A apresentação formal será realizada esta quarta-feira, no Auditória do Bessa, numa cerimónia agendada para as 13 horas.Petit está, assim, de regresso a um clube que já orientou e no qual foi também jogador. Será acompanhado por Nuno Pereira e Mário Nunes, que se juntam a Jorge Couto e Alfredo Castro, técnicos da casa.