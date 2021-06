O italiano Giuseppe Pezzella, de 23 anos, está próximo de reforçar o Futebol Clube do Porto, avançou ontem a imprensa transalpina.



O lateral-esquerdo alinhou na presente temporada no Parma, clube que desceu à segunda divisão em Itália. Os dragões veem no jovem uma oportunidade de negócio, pois custa certa de 7 milhões de euros. Tem presenças nas seleções italianas de sub-19, sub-20 e sub-21.

Ver comentários