Pinto da Costa afirmou, no jantar organizado pela Casa do FC Porto de Caracas que decorreu no Centro Luso-Venezolano (Nogueira da Redegoura), que está totalmente tranquilo relativamente às buscas que foram feitas recentemente.

"Transmitiram o recado de alguém que eu participava e dividia comissões. Eu desafiei-os a apresentar nas minhas contas ou nas contas de quem eles dizem que pagou as comissões um documento comprovativo disso. No dia em que me apresentarem, e não podem apresentar porque não existe, eu deixaria o FC Porto. Como isso não existe a não ser na cabeça de alguns, eu continuo no FC Porto", referiu, citado no site dos dragões.

Pinto da Costa reforçou a ambição do clube, que pretende continuar a liderar. "O FC Porto terá um futuro brilhante porque vós sabeis passar este sentimento e amor do clube de geração em geração como tenho visto em todas as casas. É para mim um momento de muita satisfação, de muito conforto, de muita vontade de lutar pelo FC Porto. É isso que farei. Na terça-feira, se conseguirmos a nossa vitória, o nosso objetivo, podem crer que nesse momento pensarei em todos vós, frisou.