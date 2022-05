Três galos, um só poleiro. E mesmo esse não é seguro. Assim se resume a luta pela manutenção na Liga principal de futebol. Tondela, Moreirense, Belenenses SAD são os três envolvidos num despique em que o primeiro objetivo é terminar o campeonato no 16º lugar, posição que desde a anterior ronda passou a ser a única porta de fuga para a continuidade no escalão principal.





Por partes. A 33ª jornada ditou a salvação do Arouca, que garantiu a permanência depois da derrota do Belenenses SAD (3-2) em casa com o Famalicão. Ficaram então na corda bamba as três equipas referenciadas, Tondela (único que depende apenas do próprio resultado), Moreirense e Belenenses SAD, ordenadas na tabela por esta ordem. Duas delas descem automaticamente no próximo sábado (jogos em simultâneo às 15h30) e uma mantém a esperança de, na próxima época, continuar no escalão principal. Para tal, terá depois de jogar um play-off em dois jogos (casa e fora) com o 3º classificado da II Liga, cuja decisão também está agendada para este fim de semana. Do trio formado por Rio Ave, Casa Pia e Chaves sairá a dupla que sobe de forma automática e a equipa que irá tentar a subida pela via do play-off.