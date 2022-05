Derrota do Arouca em Braga adia contas pela manutenção

O Arouca perdeu este domingo em Braga (1-0) e estendeu a sua luta pela manutenção até à última jornada, na qual irá receber o Belenenses SAD, que hoje (20h15) fecha a 32ª ronda, no Estádio Nacional, frente ao Famalicão.Os arouquenses chegaram a Braga com a clara intenção de disputar os três pontos, sabendo que a vitória resolvia em definitivo a sua luta pela manutenção. A equipa de Armando Evangelista jogou no campo todo e no 1º tempo teve até os melhores momentos para marcar, interpretados especialmente por Arsénio. Aos 15’ e aos 41’ Matheus teve mesmo de aplicar-se para evitar que os remates do extremo resultassem em golos. Com a sua classificação definida (4º lugar) o Sp. Braga esteve um pouco aquém do esperado nos primeiros 45 minutos.A 2ª parte foi diferente, com a formação de Carlos Carvalhal a melhorar o seu rendimento ofensivo e a criar mais momentos perigosos. As mexidas produzidas pelo treinador surtiram efeito, Moura e Falé assustaram Victor Braga e Ricardo Horta fez história aos 87’, ao apontar o seu 92º golo com a camisola bracarense, igualando Mário Laranjo como máximo goleador dos arsenalistas. O resultado justifica-se pela exibição realizada pelos bracarenses nos segundos 45 minutos, em que foram melhores que o Arouca.