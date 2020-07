Imprensa no Brasil denuncia affair de Jorge Jesus com jovem advogada brasileira

O treinador do Flamengo, Jorge Jesus, está envolvido numa polémica com a sua advogada no Brasil. Advogada essa que terá, segundo as informações que estão a circular no Rio de Janeiro, uma relação de proximidade sentimental com o técnico português. A mulher de Jorge Jesus já está ao corrente deste suposto envolvimento. Será também por tudo isto que o técnico quer voltar a Portugal com o objetivo de unir a família.Contactada pela, fonte oficial de Jorge Jesus desmente totalmente esta informação que está a ser divulgada no Brasil. É um escândalo que tem ganhado força nas últimas horas. Uma polémica que começou do outro lado do Atlântico e que já chegou a Portugal.Há duas fotografias em que esta advogada surge ao lado de Jorge Jesus. São imagens em que ambos surgem completamente conscientes de que estão a ser fotografados. Numa dessas fotografias estão mesmo acompanhados de uma terceira pessoa.Ana Paula Belinger é o nome da advogada, que assume ser adepta do Flamengo. Esteve, por exemplo, no Qatar onde apoiou a equipa de Jorge Jesus em dezembro do ano passado, no Mundial de Clubes.Esta advogada reagiu nas redes sociais e garantiu que está a ser difamada, em declarações entretanto apagadas do Instagram, Ana Paula Belinger recorda todo o percurso académico e profissional que fez ao longo dos últimos anos. Mostra-se orgulhosa da carreira que tem. Diz que está a ser agredida e caluniada nas redes sociais. Afirmou que não ia ceder às críticas que lhe estavam a ser feitas. Sublinhou que não ia apagar o respetivo perfil nas redes sociais, algo que acabou por acontecer.