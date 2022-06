Polícia de Paris pede desculpa por ter usado gás lacrimogénio sobre adeptos na final da Liga dos Campeões

O comandante da polícia de Paris pediu desculpa por usado gás lacrimogéneo em alguns adeptos que tentavam entrar no Stade de France, em Paris, para assistir à final da Liga dos Campeões, disputada entre o Liverpool e o Real Madrid a 28 de maio."Talvez eu estivesse errado" no momento em que autorizou o uso de gás lacrimogéneo, referiu o comandante Didier Lallement, numa conferência de imprensa no Senado francês, citado pela Sky News esta quinta-feira.De acordo Lallement, dadas as circunstâncias, "sentiu" que não tinha outra opção. "Trata-se obviamente de um fracasso. Foi um fracasso porque as pessoas foram empurradas e atacadas. Foi um fracasso porque a imagem do país foi prejudicada", denotou o comandante da polícia pariense.Confrontado sobre as afirmações que tinha proclamado a justificar o uso de gás lacrimogéneo - que sugeriam a tentativa de 40 0000 adeptos de entrada no estádio sem bilhetes ou com bilhetes falsos - Lallement não apresentou provas, salientando apenas que a decisão foi tomada "a partir de toda a informação recolhida".A UEFA pediu desculpas aos espetadores na passada sexta-feira pelos incidentes violentos na final da Liga dos Campeões de futebol, entre o Real Madrid e Liverpool, em Paris, esperando agora pelas conclusões do inquérito independente.

Em comunicado, a entidade que rege o futebol europeu pediu desculpas a todos os adeptos que "tiveram de vivenciar ou testemunhar cenas aterrorizantes e angustiantes" na final da Liga dos Campeões, disputada no Stade de France, realçando que tudo vai fazer para "garantir que não se repitam".

Na mesma nota, a UEFA revelou os termos do inquérito independente que será liderado pelo português Tiago Brandão Rodrigues, antigo ministro da Educação, com vista a "identificar as deficiências e responsabilidades de todas as entidades envolvidas na organização da final". O organismo pretende que as conclusões deste inquérito sejam conhecidas o mais rapidamente possível.