Com Porro a preparar-se para viajar para o Tottenham a troco de 48 milhões de euros está aberta a via verde para a chegada de Bellerín ao Sporting, lateral-direito espanhol, por empréstimo do Barcelona.



Apesar de não ter sido a primeira opção, Héctor Bellerín surge agora como um negócio de ocasião. O clube de Alvalade recebe mais um jogador de elevadíssimo nível por empréstimo, suportando apenas uma parte dos salários.









