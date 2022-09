Arecente lesão de Pedro Porro no joelho direito veio aumentar as dores de cabeça de Rúben Amorim no setor defensivo do Sporting.



O lateral-direito sofreu um toque no jogo de preparação com o Vilafranquense na sexta-feira (triunfo dos leões por 1-0) e este sábado voltou a fazer tratamento, juntamente com os restantes lesionados.









Ver comentários