Portugal conhece adversários da fase de grupos do Euro2024

Portugal, com o estatuto de cabeça de série, conhece esta sábado os adversários na fase de grupos do Euro2024 de futebol, com Itália, detentora do título, e Países Baixos a serem os rivais, teoricamente, mais complicados.

Por estar no Pote 1, a seleção nacional evita logo os principais 'tubarões' europeus no arranque da competição, ao contrário do que sucedeu no Euro2020, quando ficou num grupo com Alemanha e França, mas pode ter vida difícil na mesma.

Além dos germânicos, anfitriões da competição no próximo ano e campeões europeus por três vezes (1972, 1980 e 1996), e dos franceses (1984 e 2000), é certo que Portugal, campeão em 2016, não vai ter pela frente, para já, também a Espanha (1964, 2008 e 2012), Bélgica e Inglaterra, finalista da última edição.

Após uma qualificação perfeita, com 10 vitórias em 10 jogos -- foi a única seleção a consegui-lo em toda a fase de apuramento -, o Pote 2 também não parece 'assustar' a equipa de Roberto Martínez, tirando a presença da Dinamarca, que chegou ao título em 1992.

Hungria, Roménia, de regresso às grandes competições, Turquia, Albânia e Áustria completam este agrupamento, num conjunto de seleções, tirando os escandinavos, com pouca ou nenhuma tradição em campeonatos da Europa.

O cenário muda no Pote 3, com os Países Baixos, campeões em 1988, a poderem atravessar-se no trajeto da seleção nacional, mas também a Croácia, nos últimos anos habituada a ir longe nas grandes competições, e a Escócia, que dificultou e muito a vida da Espanha na fase de apuramento.

Neste grupo de possíveis adversários aparecem ainda Eslováquia, a única seleção que fez frente a Portugal na fase de apuramento (triunfos lusos por 1-0, em Bratislava, e por 3-2, no Porto), Eslovénia e República Checa.

No Pote 4, a Itália será, basicamente, o 'pesadelo' das seleções mais cotadas, não só pelo estatuto de campeã europeia, mas pelo seu historial em fases finais.

Após a conquista de 2021, em Wembley, os italianos falharam a fase final do Mundial2022, no Qatar, e também passaram mal neste apuramento (só na última jornada, perante a Ucrânia, confirmaram a presença na fase final), mas estão sempre entre a lista de candidatos e seleções apontadas como possíveis finalistas e vencedoras.

Nesta 'poule', Sérvia, que 'chutou' Portugal para o play-off no caminho para o último Campeonato do Mundo, e Suíça também podem complicar as contas da equipa das 'quinas' na Alemanha.

Três lugares, todos integrados no Pote 4, ainda estão em disputa para a fase final do Euro2024 e ficarão decididos nos play-offs, em março do próximo ano.

O sorteio do Campeonato da Europa de 2024 está agendado para as 17h00 (18h00 horas locais), na Elbphilharmonie, em Hamburgo, na Alemanha.

Composição dos potes do sorteio:

- Pote 1:

Alemanha (anfitrião, campeão em 1972, 1980, 1996)

PORTUGAL (2016)

França (1984, 2000)

Espanha (1964, 2008, 2012)

Bélgica

Inglaterra

- Pote 2:

Hungria

Turquia

Roménia

Dinamarca (1992)

Albânia

Áustria

- Pote 3:

Países Baixos (1988)

Escócia

Croácia

Eslovénia

Eslováquia

República Checa (1976, como Checoslováquia)

- Pote 4:

Itália (1968, 2020)

Sérvia

Suíça

Vencedor do caminho A dos play-offs (Polónia ou Estónia ou País de Gales ou Finlândia).

Vencedor do caminho B dos play-offs (Israel ou Islândia ou Bósnia-Herzegovina ou Ucrânia).

Vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia ou Luxemburgo ou Grécia ou Cazaquistão).