Portugal na final do Europeu de sub-21 com a Alemanha

A seleção nacional de sub-21 está na final do Europeu da categoria, após esta quinta-feira ter vencido a Espanha, por 1-0, em Maribor, na Eslovénia. No jogo decisivo, a realizar no domingo, a partir das 20h00, a formação comandada pelo selecionador Rui Jorge terá pela frente a Alemanha, que também ontem derrotou a Holanda, por (2-1).









No jogo de ontem, presenciado por cerca de dois mil espectadores, Portugal chegou à vitória graças a um autogolo de Jorge Cuenca, aos 80 minutos. No lance, contudo, há muito mérito de dois jogadores portugueses. Primeiro Vitinha, que fez um passe fantástico a solicitar a corrida de Fábio Vieira; e depois deste jogador, a colocar a bola na zona de baliza. O defesa espanhol tentou opor-se e acabou por fazer um desvio para a própria baliza. A uma dezena de minutos do fim, percebeu-se desde logo que aquele seria o lance definidor do jogo.

Até esse momento não se pode dizer que Portugal tenha feito uma grande exibição. A Espanha, pentacampeã desta competição e detentora do título, esteve sempre mais perto de marcar e foi a equipa que mais situações criou, numa partida muito tática. Alguma felicidade e muito calculismo da seleção lusa, contudo, levaram o jogo para onde mais convinha.





Esta é a terceira vez que Portugal chega à final de uma competição que nunca ganhou. Nas duas anteriores, perdeu no jogo decisivo com a Itália (0-1, em 1994) e com a Suécia (0-0 e 3-4 nos penáltis, em 2015).





AMARELOS: Rafael Leão 31’ e Brahim Díaz 57’

rui jorge reconhece: “Tivemos a sorte do jogo”



“Hoje tivemos a sorte do jogo. Espanha fez uma boa partida mas a sorte bafejou-nos. Estamos na final. Injusto para Espanha, justo para Portugal”, foi desta forma que Rui Jorge, selecionador nacional, abordou a passagem de Portugal à final do Europeu de sub-21. Para o técnico português, nos jogos com a Espanha é preciso “saber sofrer”. “Tínhamos de aguentar no momento de maior pressão deles. Criámos até algumas situações em que podíamos ter definido melhor, acrescentou Rui Jorge, defendendo que é importante “estar na final” .





Vitinha: “Um orgulho”



“É um orgulho imenso, estamos muito felizes e há poucas palavras para descrever o nosso sentimento. Foi uma caminhada muito longa, encontrámos equipas muito difíceis e é incrível. Queremos acabar com mais uma vitória”, disse Vitinha, autor do passe que esteve na origem do golo de Portugal .