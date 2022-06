Portugal perde frente à Suiça e é ultrapassado pela Espanha no comando do Grupo A2 da Liga das Nações

Em noite de Santo António e no último jogo oficial da temporada, Portugal caiu na Suíça e foi ultrapassado pela Espanha no comando do Grupo A2 da Liga das Nações.









Fernando Santos voltou a mexer no onze (promoveu a estreia de Vitinha a titular) e, logo a abrir, aconteceu aquilo para que Portugal vinha avisado e que até já tinha acontecido no jogo em Lisboa. A Suíça marcou (desta vez contou) com o lado esquerdo da equipa portuguesa a dormir. Seferovic bateu nas alturas Cancelo e Pepe no 1-0.

A primeira parte de Portugal foi muito má. Sem chama, sem velocidade e sem qualidade. Só por uma vez esteve perto de marcar, mas Danilo Pereira – numa bola parada – permitiu a defesa do guarda-redes helvético, que viria a ser o herói da partida. Logo a seguir ainda se gritou golo de Portugal, mas o lance que Rafael Leão concluiu foi anulado por fora de jogo no início da jogada. Até ao intervalo não aconteceu mais nada de positivo para as cores lusas.









A equipa de Fernando Santos passou a dominar completamente as operações, com a Suíça a espreitar aqui ou ali os lances de contragolpe (benfiquista Seferovic esteve perto do 2-0). A entrada de Bernardo Silva deu ainda mais dinamismo e poder de fogo a Portugal que lutou de forma inglória contra o guarda-redes Omlin. O suíço defendeu tudo o que havia para defender (oito paradas dos 20 remates enquadrados que a Seleção teve em todo o encontro).





Foram várias as situações de golo de Portugal, que merecia um outro resultado que não a derrota. Sem Cristiano Ronaldo, que não viajou para a Suíça por razões que só ele e Fernando Santos sabem, a equipa portuguesa mostrou uma ineficácia total, quando no primeiro jogo, frente à mesma seleção suíça, marcou por quatro vezes.









Positivo e negativo

+ Apoio português

A comunidade portuguesa na Suíça respondeu como se esperava, mesmo sem a presença de Ronaldo. No último jogo oficial da época, os adeptos mereciam mais. Apoiaram do princípio ao fim, mas a primeira parte foi demasiado má.

- Entrada a dormir

Já tinha acontecido no jogo em Alvalade, mas aí o golo acabou por não contar. Este domingo, novo adormecimento logo no primeiro minuto. Começar a perder foi mau demais e as novidades no onze (face ao último jogo) resultaram num verdadeiro fracasso.



Bem ajudado

O croata acabou por ter uma prestação positiva, muito por culpa do VAR e não só. Primeiro, o videoárbitro reverteu (bem) um penálti a favor da Suíça. Depois, o auxiliar marcou bem fora de jogo a André Silva antes de Leão atirar para a baliza. Agora, a caminhada rumo à fase final de uma prova que Portugal já venceu fica muito mais complicada. As contas são fáceis de fazer: para não depender de outros, a seleção nacional precisa de vencer os dois jogos que faltam nesta fase. Com a República Checa (fora) no dia 24 de setembro e, três dias depois, com a Espanha (Braga), que passou a liderar o grupo depois do triunfo deste domingo (2-0) diante dos checos.