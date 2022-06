Festa de Santos em Lisboa: Vitória da Seleção Nacional com o génio de Bernardo e Cancelo

Abram, rapazes, caminho. Cá vai a marcha de Santos, que voltou a fazer a festa com a segunda vitória em dois encontros em Lisboa. No jogo 100 do selecionador, Portugal derrotou a República Checa e é líder isolado do grupo.









Roda, roda, vira. Depois de seis mudanças no encontro com a Suíça, o engenheiro das quinas voltou a alterar quatro peças do onze, trazendo até Gonçalo Ramos diretamente da bancada para a titularidade. Bernardo Silva também voltou e viria a tornar-se figura fundamental no encontro.

Durante meia hora, tudo se manteve equilibrado. Os checos com uma linha de três defesas, Portugal num esquema de 4x3x3. Um par de ligeiros sustos para cada lado até ao verdadeiro pontapé no marasmo, que chegaria pela equipa visitante, aos 31’, com Kuchta a testar os reflexos de Diogo Costa.









Leia também Fernando Santos diz que "dificilmente alguém vai substituir Ronaldo" Foi o toque de despertador necessário para os homens de Santos. Daí até ao intervalo, Alvalade virou um filme de terror para a República Checa. Com Bernardo com um papel brilhante como... ator secundário nos dois golos. A forma como combina com Cancelo já não surpreende ninguém. Vemo-lo várias vezes no Manchester City, vimo-lo no 4-0 com a Suíça e, para mal dos checos, a cena repetiu-se esta quinta-feira. Tabela fabulosa entre os dois e Cancelo a fuzilar.

Em Lisboa, é mais Santo António, mas foi mesmo dia de São João. Cancelo encheu o campo e fez o primeiro. Gonçalo faria o segundo, cinco minutos depois. Jogada iniciada por Rúben Neves e Bernardo Silva a dar mais uma assistência para a finalização do avançado do Valência, exatamente três anos depois do golo que deu a vitória na primeira edição da Liga das Nações.





Do balneário, a República Checa trouxe três novidades, mas só criaria perigo à hora de jogo, num remate para fora. Tal como na primeira parte, serviu para acordar os portugueses, que responderam por Diogo Jota, a obrigar Stanek a uma bela defesa. E voltou o domínio total da Seleção, que poderia ter chegado ao terceiro por Guedes - corte no momento certo do defesa checo - e Ronaldo - remate fraco.









Positivo e negativo:



Como diria Éder, hoje é que é feriado, mas o 9 de junho começa a ter simbolismo. Foi o jogo 100 de Santos, que, no mesmo dia, há três anos, levantava o troféu da Liga das Nações. Guedes marcou então o golo da vitória. E esta quinta-feira voltou a fazê-lo.



Checos sem cobertura

Prometia muito esta República Checa, que surpreendeu a Suíça e fez tremer os espanhóis. A ideia de jogo é interessante, mas falharam na hora de atirar à baliza, tal como... Ronaldo, esta quinta-feira bem menos inspirado do que no jogo com a Suíça.



Arbitragem: Não teve problemas

A necessidade que teve de puxar de amarelos bem cedo poderia dar a adivinhar dificuldades. Contudo, o árbitro esloveno conseguiu controlar bem a partida e decidiu bem nos lances mais confusos na área, como no corte a Gonçalo Guedes (66’).



Centenário

Fernando santos realizou esta quinta-feira o jogo número 100 no comando técnico da seleção nacional. O treinador de 67 anos estreou-se frente à frança, em 2014, com uma derrota por 2-1. Entretanto, Fernando Santos chamou reforços do banco e o público bem pediu mais um golo, que já não chegou. E já não foi preciso. Portugal é líder isolado no final da primeira volta. Siga a marcha.