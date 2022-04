Gana a abrir, Coreia do Sul de Paulo Bento a fechar e Uruguai, de Coates, Darwin Núñez e Ugarte, pelo meio. Eis o retrato do sorteio da primeira fase do Mundial do Qatar, na perspetiva de Portugal.A cerimónia teve lugar esta sexta-feira, em Doha. Pompa e circunstância para a tiragem das bolinhas, com condicionantes impostas por questões geográficas.