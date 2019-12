Presidente do V. Setúbal nega ter desviado dinheiro do clube

Vítor Hugo Valente, presidente do V. Setúbal, negou esta segunda-feira em conferência de imprensa que o empréstimo de 300 mil euros concedido em numerário por António Rosário, empresário emigrado no Luxemburgo, tenha sido utilizado em proveito próprio."O que está na contabilidade e na revisão oficial de contas são os movimentos bancários dos dois contratos. E foram verificados até ao último cêntimo por auditores externos", explicou. Já Paulo Mateus, presidente do conselho fiscal do clube, garantiu aoque nunca teve acesso a qualquer documento que comprovasse a defesa de Valente, mesmo após vários pedidos por escrito.O contrato de empréstimo, ao qual oteve acesso, deixa claro que o pagamento em numerário foi uma das exigências. O presidente sadino nega: "Nos contratos que estão na contabilidade não consta esse pedido."Para Vítor Hugo Valente, os intervenientes na reportagem exclusiva da- que revelou movimentações suspeitas de numerário no clube - têm motivações políticas: "São manobras eleitorais. Na celebração do contrato de António Rosário, Paulo Teixeira não esteve presente e Paulo Rodrigues não é interveniente. Pedro Gaiveo, que criticou os contratos, esteve presente, mas só assinou um deles."Os três intervenientes na reportagem vão ser alvo de queixas-crime por parte do clube.Vítor Hugo Valente disse ainda que a PJ "está à vontade" para investigar o V. Setúbal.António Rosário ainda não recebeu qualquer dinheiro por parte da direção dos sadinos. Vítor Hugo Valente esclareceu: "Entrou um PER (Processo Especial de Revitalização) e assim que é emitido o despacho de admissibilidade no tribunal, todos os pagamentos são suspensos."Pedro Gaiveo já apresentou a candidatura às eleições para os órgãos sociais do V. Setúbal. Vítor Hugo Valente também vai avançar para o ato eleitoral, apurou o, apesar de ter afirmado ontem que só iria anunciar a decisão "depois do Natal".