Primo de Mané revela motivo que levou jogador do Bayern a dar murro a Leroy Sané

Papa Mahmoud Gueye,





Gueye, que é jornalista no jornal desportivo online Taggat, também revelou que Sadio Mané pediu de imediato desculpa ao colega, bem como a todos os colegas no balneário, e que o futuro do jogador no Bayern de Munique não está em risco, como tem sido noticiado nos últimos dias.

"Noir de merde" les propos de L.Sané qui ont mis Sadio Mané dans tous ses états.



L'ancien citizen a regretté ses propos juste après l'accrochage.



Mané, qui s'est excusé devant ses coéquipiers, est suspendu pour le match face à Hoffenheim. Son avenir au Bayern n'est pas menacé. — Papa Mahmoud Gueye (@billmahmuud) April 13, 2023

O primo do futebolista Sadio Mané,afirma que a razão pela qual o senegalês agrediu Leroy Sané, colega de equipa no Bayern de Munique, é porque o alemão lhe chamou "preto de m****".Através de uma publicação no Twitter,Já no balneário, após o jogo a contar para a Liga dos Campeões entre os alemães do Bayern de Munique e os ingleses do Manchester City, Sadio Mané deu um murro ao colega de equipa Leroy Sané.