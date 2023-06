Processo de alegado tráfico de pessoas em academia de futebol tem 7 arguidos

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou esta quarta-feira que foram constituídos arguidos dois cidadãos portugueses e cinco sociedades, no âmbito da investigação por eventual tráfico de seres humanos com epicentro numa academia de futebol em Famalicão.

Em comunicado, o SEF acrescenta que foram sinalizadas 47 vítimas de tráfico de pessoas, das quais 36 menores e nove jovens adultos.

"Todos foram colocados sob proteção do Estado português", diz ainda o comunicado.

Os menores foram acolhidos em instituições da Segurança Social, por indicação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e do Tribunal de Família e Menores de Vila Nova de Famalicão.

No total, foram identificados 85 estrangeiros, entre adultos e menores.

Em nota publicada na sua página, a Procuradoria-Geral Regional do Porto refere que os menores foram retirados da academia "por se encontrarem em situação de perigo".

A procuradoria disse ainda que outros jovens maiores de idade foram encaminhados para diferentes unidades de abrigo.

Na segunda-feira, o SEF deu cumprimento a cinco mandados de busca judiciais, tendo apreendido documentos, nomeadamente passaportes e cartões de residência que não estavam na posse dos seus titulares.

As buscas aconteceram numa academia de futebol em Riba de Ave, Vila Nova de Famalicão, e estenderam-se ainda à casa do presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Mário Costa, ligado àquela academia.

Mário Costa renunciou esta quarta-feira ao cargo na Liga.

Em carta enviada à Lusa, o seu advogado, Raul Soares da Veiga, confirmou a renúncia, considerando que "quando tudo estiver esclarecido e o processo for arquivado, Mário Costa voltará a colaborar com a Liga com o mesmo entusiasmo de sempre".

Nas buscas de segunda-feira, estiveram envolvidos 52 elementos do SEF, acompanhados de uma magistrada do Ministério Público.