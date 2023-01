Duilio Monteiro Alves revelou, esta sexta-feira, ter feito uma proposta por Cristiano Ronaldo antes de o internacional português ter assinado com os sauditas do Al-Nassr. "Fizemos uma proposta com um salário igual ao que ele ganhava no Manchester, dois anos de contrato, que é muito, mas era viável dentro da composição dos patrocinadores. Só que a proposta que veio de lá, da Arábia, era 20 vezes maior, proporcionalmente era isso. O ano passado conversei mais de seis ou sete vezes [com Jorge Mendes]", atirou o presidente do Corinthians, em declarações ao programa 'Donos da Bola', da Bandeirantes.