PSG aproveita impasse inglês para avançar por Bruno Fernandes

Bruno Fernandes vai ser alvo de um leilão nos próximos dias. O capitão leonino continua a ser alvo do interesse de vários gigantes do futebol europeu, mas nenhum parece disponível para pagar os 70 milhões de euros exigidos por Frederico Varandas.O primeiro clube a recusar entrar em loucuras pelo médio foi o Manchester United. Uma tomada de posição que, ainda assim, pode ser invertida a qualquer momento, caso o Paris Saint-Germain ou o Tottenham decidam avançar para a contratação do jogador.Para já, a fasquia está nos 62 milhões de euros, que o líder sportinguista já garantiu não serem suficientes. Certo é que, em Inglaterra, o mercado fecha mais cedo, a 8 de agosto, o que obriga o United e o Tottenham a agirem rapidamente se quiserem contratar Bruno Fernandes. Essa limitação pode ser aproveitada pelo PSG. Osabe que os franceses já entraram em contacto com os representantes do jogador.Na partida para os Estados Unidos, o internacional português deixou todos os cenários em aberto: "Pouco me interessa o mercado. Já falei várias vezes sobre esse assunto. Já disse que gostava de jogar em Inglaterra, mas isso agora pouco me interessa. Quando? Quando o clube decidir. Não sou eu que mando"."Vamos defrontar o campeão europeu [Liverpool]. Queremos voltar aos grandes jogos!", disse ontem Frederico Varandas, líder do Sporting, num jantar com sócios em Nova Jérsia.