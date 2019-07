Frederico Varandas garante que Bruno Fernandes não sai por 62 milhões

"Não sei se há um ou muitos interessados. Tem-se falado de 55, 62 milhões... Por esses valores ele não sai de certeza." Esta foi a garantia dada por Frederico Varandas, presidente do Sporting, à partida para os EUA. O líder leonino, que pretende 70 milhões por Bruno Fernandes, revelou ainda que não existem propostas concretas pelo médio.Com o mercado inglês a fechar (8 de agosto), e com o Manchester United cada vez mais focado em Bruno Fernandes, Varandas diz não existir nada, mas garante que o clube estará preparado para qualquer situação: "Se o Bruno Fernandes sair, virão jogadores com qualidade", disse o líder dos verdes e brancos à RTP.Para o Sporting, o mercado não está fechado, tanto nas saídas como nas entradas. "Estamos a trabalhar para fazer melhor do que no ano passado. Estamos no mercado, a refazer o nosso grupo, e vamos estar preparados. Infelizmente, estamos sempre sujeitos até ao último dia do mercado. Para entrar e para sair", salientou o presidente leonino, antes de, na companhia do diretor desportivo Hugo Viana, seguir viagem para os EUA. É lá que o Sporting faz mais um jogo de preparação, frente ao Liverpool, na madrugada de quarta para quinta-feira (01h00).Frederico Varandas já fechou vários dossiês com jogadores excedentários, mas tem ainda vários casos para resolver até ao fecho do mercado. Alan Ruiz, Viviano, Jefferson, André Pinto, Petrovic, Mattheus Oliveira e Bruno Gaspar têm contrato com os leões, mas não entram nos planos de Marcel Keizer para a nova época.Os ingleses do West Bromwich (WBA) querem Matheus Pereira, mas o valor pedido pelos leões (10 milhões de euros) é considerado elevado pela equipa do Championship (II divisão inglesa)."Cheguei com 7 anos (...) Saio com 25 depois de ter crescido como jogador e como homem. Obrigado ao Sporting por tudo o que fizeram por mim", escreveu Mané, que vai para o Rio Ave, nas redes sociais.