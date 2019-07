PSG luta com Manchester United por Bruno Fernandes

O PSG reentrou na corrida pela contratação de Bruno Fernandes e é um adversário de peso para o Manchester United.O campeão francês já tinha demonstrado interesse no final da temporada, mas acabou por afastar-se devido às exigências de Frederico Varandas em vender o jogador por, pelo menos, 70 milhões de euros.O Manchester United, que estava na frente para contratar o médio mais goleador de sempre da Europa, terá agora de formalizar a proposta. Segundo oapurou, o valor não fugirá muito dos 55 milhões de euros, mais prémios por objetivos. Uma forma de Frederico Varandas poder justificar a transferência por um valor mais alto. Certo é que, tanto o Manchester United, como o PSG, não vão entrar em loucuras e estão longe de avançar com os 70 milhões de euros pelo melhor jogador da Liga portuguesa nos últimos dois anos.Além destes dois pretendentes, também o Tottenham e o Manchester City, que tem um protocolo com o Sporting, ainda não desistiram do médio português.Segundo oapurou junto do Sporting, Bruno Fernandes vai integrar a comitiva que parte esta noite para os EUA, onde os leões vão defrontar o Liverpool na madrugada de quinta-feira (01h00) em Nova Iorque.Marcel Keizer insiste em Thiago Almada, de 19 anos. O médio argentino do Vélez Sarsfield pode chegar no âmbito do protocolo com o Man. City. É visto como substituto se Bruno sair.