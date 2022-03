PSG no meio do caos após ser eliminado da Liga dos Campeões

A eliminação do PSG da Liga dos Campeões, após a derrota (1-3) em casa do Real Madrid, despoletou vários casos disciplinares no seio da equipa francesa. O mais grave de todos foi a tentativa de invasão do balneário do árbitro por parte do presidente da equipa. Nasser Al-Khelaifi terá mesmo pontapeado e destruído equipamento de um árbitro assistente. Arrisca ser punido pela UEFA com um a 15 jogos de suspensão.









Foi ainda noticiada uma discussão entre Neymar e Donnarumma que esteve perto de chegar a vias de facto. O avançado brasileiro desmentiu o confronto, partilhando mensagens trocadas com o guarda-redes italiano.