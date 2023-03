O documento confidencial que guarda informações nunca antes reveladas sobre os incidentes registados no estádio do Jamor, no dia 18 de maio de 1996, e que provocaram a morte ao adepto do Sporting Rui Mendes refere que, apesar de todos os cuidados do planeamento e preparação da ação, existiram falhas entre os operacionais destacados.









Ver comentários