“Quis mesmo vir para o Benfica", admite Valentino Lázaro

“Não foi preciso ser convencido por ninguém, pois já conhecia o que o Benfica pode oferecer. As instalações, os adeptos e o estádio são incríveis. O interesse foi muito forte também, por isso quis mesmo vir para o Benfica”, disse Valentino Lázaro, último reforço do clube, que esta quinta-feira foi apresentado oficialmente na Luz.





O austríaco recorda o primeiro contacto com o mundo encarnado: “A primeira vez que estive em Portugal foi há nove anos, quando tive um jogo pela seleção jovem nacional [Áustria] e vim ao Estádio da Luz. Estive no Museu Cosme Damião, vi o voo da águia pela primeira vez e desde aí que tenho um olho no clube. Hoje, nove anos depois, estou muito feliz no clube. O primeiro contacto foi feito há uns anos, mas agora o interesse do Benfica era ainda mais consistente. Era a altura certa e vi que o interesse continuava a ser tão forte que as pessoas queriam mesmo contar comigo, é como uma família e o sentimento foi sempre forte, por isso não tive dúvidas de que queria vir para o Benfica”, salientou o médio, que pode jogar a lateral-direito.