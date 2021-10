Em estreia no Grupo A da Allianz Cup, o Benfica tem esta quarta-feira uma partida de cariz decisivo diante do V. Guimarães, na qual Jorge Jesus apostará no seguinte onze inicial.



BENFICA: Hélton; Morato, Otamendi e Lucas Veríssimo; Meïte, Pizzi, Taarabt e Grimaldo; Everton, Nemanja e Gonçalo Ramos



Suplentes: Svilar, Gilberto, Vertonghen, Yaremchuk, Diogo Gonçalves, João Mário, Rafa, Weigl e Ferro

