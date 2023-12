Rafa cumpre o último ano de contrato com o Benfica, mas está prestes a fazer parte de uma elite na Luz: membro do clube dos 300.









Com 299 jogos de águia ao peito, pode atingir as 300 partidas já na sexta-feira (18h45, BTV) na receção ao Famalicão, em jogo da Liga.

Depois de ter recusado todas a abordagens para a renovação de contrato, o avançado do Benfica tem recebido várias propostas milionárias, uma delas da Arábia Saudita, onde terá à sua espera um vencimento anual de 10 milhões de euros.





Rafa, de 30 anos, chegou à Luz na época de 2016/17 oriundo do Sp. Braga, tendo custado 16,4 milhões de euros. Ao completar aos 300 jogos, o avançado fica à porta do top-30 dos jogadores com mais partidas no Benfica. João Vieira Pinto (302) e Grimaldo (302) são os que estão mais próximos de uma lista liderada por Nené (577), seguido por Luisão (538), Veloso (535), Coluna (520), Humberto Coelho (496), Shéu (489), Bento (465), António Simões (447) e Eusébio (440).