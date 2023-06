Rafa Silva tem bem claro aquilo que quer num futuro próximo: jogar no Benfica mais uma época e sair a custo zero em junho de 2024.



O Correio da Manhã sabe que essa é a pretensão do jogador e do seu empresário, António Araújo, com o propósito de fazer, posteriormente, um último contrato multimilionário e também conseguir um prémio de assinatura chorudo pago pelo clube para onde possa ir.









