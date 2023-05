Um golão de Rafa valeu a vitória do Benfica sobre o Sp. Braga (1-0), no sábado, que deixa as águias a apenas dois triunfos (Portimonense e Sporting) de celebrar a conquista do 38.º título.



A equipa de Roger Schmidt entrou forte no jogo e, impulsionada por uma onda vermelha que encheu o Estádio da Luz, mostrou vontade de resolver cedo a partida.









Ver comentários