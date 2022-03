O Real Madrid saiu da corrida por Pedro Porro, deixando o Bayern Munique mais à vontade para conseguir o lateral direito do Sporting, por um valor a rondar os 30 milhões de euros.





O afastamento dos merengues deixa caminho aberto ao Bayern Munique. O preço ronda os 30 milhões, apesar de os leões tentarem incluir uma variante por objetivos de forma a atingir a cláusula de rescisão que está situada nos 45 milhões de euros.





O Sporting vai acionar a cláusula de opção de 8,5 milhões de euros junto do Man. City para ficar com o lateral espanhol a título definitivo. Contudo, os leões não vão conseguir rentabilizar no verão uma eventual presença de Porro no Mundial do Qatar, pois este torneio disputa-se no final do ano.