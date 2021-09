Rui Costa apresenta-se como candidato à presidência do Benfica

"Reconduzir o Benfica ao caminho da glória". Foi esta a frase usada por Rui Costa para se apresentar como candidato à presidência dos encarnados nas eleições do próximo dia 9 de outubro.A curta declaração foi realizada esta terça-feira e começou com o atual presidente demissionário a dizer que foi no Benfica que se fez homem. "Jamais poderia deixar de responder a esta chamada", sublinhou Rui Costa."Comprometo-me a dedicar toda a minha energia e sabedoria para iniciar um novo ciclo", acrescentou o antigo jogador dos encarnados. "Vencer é a minha maior exigência".Rui Costa terminou o discurso ao afirmar que o "Benfica é de todos nós, de todos os benfiquistas, e isso nunca esquecerei".