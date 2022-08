O campeonato arrancou e a renovação de Uribe continua parada. O médio internacional colombiano está na última época de contrato e as negociações com o FC Porto não conheceram significativos avanços desde que os representantes do jogador estiveram na Invicta, há cerca de duas semanas. Uma situação que deixa a SAD desconfortável perante mais um caso de possível fuga a custo zero.









