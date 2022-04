Onze anos depois, o Sp. Braga alimentava o sonho de voltar a disputar as meias-finais da Liga Europa - na altura até chegou à final, que perdeu (0-1) frente ao FC Porto - mas foi afastado pelo Glasgow Rangers (3-1). Os minhotos resistiram desde os 42 minutos, quando ficaram com menos uma unidade, mas foram eliminados no prolongamento, deixando Portugal sem representantes nas provas da UEFA.









Com a vantagem mínima de 1-0 adquirida na 1ª mão em casa, por via de um golo de Abel Ruiz, o Sp. Braga viu esse conforto esfumar-se logo no primeiro minuto, quando Tavernier rematou ao segundo poste, ainda que de ângulo apertado, e bateu Matheus. A situação só não ficou ainda mais complicada logo a seguir (5’) porque, após rever as imagens, o árbitro François Letexier anulou o 2-0 a Roofe - na origem da jogada Barisic ajeitou a bola com o braço.

A pressão dos escoceses era asfixiante e aos 33’ Roofe, quase em cima da linha, atirou à barra. E se o jogo começou mal para o Sp. Braga, ficou pior antes do intervalo. Bassey isolou Roofe, que foi derrubado na área por Tormena. O central foi expulso e Tavernier bisou (44’), virando a eliminatória para o Rangers.









Leia também “Foi um grande jogo frente ao Liverpool”: A opinião de Vieira sobre o adeus do Benfica na Champions Na 2ª parte os escoceses continuaram a dominar o jogo e a criar situações para ampliar a vantagem. Numa delas, Roofe fez o 3-0 aos 70’, mas o golo foi anulado por fora de jogo. O Sp. Braga respirou de alívio e aos 83’ empatou a eliminatória, com um cabeceamento irrepreensível do central David Carmo na sequência de um canto de Iuri Medeiros.

O prolongamento trouxe o Rangers de novo ao ataque e aos 101’ Roofe fez o 3-1, a passe de Aribo. Logo a seguir, Iuri Medeiros piorou a situação ao ser expulso, deixando a sua equipa com nove.