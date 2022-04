Seleção de futebol da Ucrânia já tem data marcada para regressar aos relvados

O Escócia-Ucrânia, da meia-final do 'play-off' de acesso ao Mundial2022 de futebol, vai jogar-se em solo escocês no dia 01 de junho, anunciou hoje a FIFA, com a final, contra o País de Gales, no dia 05.

"Após consultas com a UEFA e as federações nacionais interessadas, a FIFA confirmou as datas em que se disputarão os jogos que faltam de apuramento para o Mundial2022", pode ler-se numa nota do organismo de cúpula do futebol mundial.

O Escócia-Ucrânia fica marcado para dia 01, depois de ter sido adiado devido à invasão da Rússia ao território ucraniano, e assim 'desbloqueia' o final do apuramento europeu via 'play-off', em que Portugal se qualificou.

Esta nova data leva ainda à reorganização de alguns encontros da Liga das Nações.