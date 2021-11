O jogador Ricardo Alves do Tondela testou positivo à Covid-19 e não vai falhar o confronto deste domingo com os Leões no estádio de Alvalade a contar para a 12ª jornada da I Liga. Subiu assim para cinco o número de baixas por causa da Covid-19 na equipa do Tondela.O anúncio foi revelado através das plataformas oficiais do clube.O defesa-central junta-se ao treinador, Pako Ayestarán, e a mais três jogadores, Salvador Agra, Babacas Niasse e Manu Hernando, também infetados pelo novo coronavírus.