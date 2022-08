Ricardo Horta está mesmo a caminho do Benfica: Negócio está preso por detalhes. Veja agora, na CMTV

Ricardo Horta está mesmo a caminho do Benfica. A CMTV sabe que o acordo está preso por detalhes.Na Luz, a expectativa é a de que o avançado de 27 anos possa ser confirmado como reforço nas próximas horas. Há mesmo a esperança numa confirmação depois do jogo de terça-feira, na Dinamarca, frente ao Midtjylland.A CMTV sabe que o acordo é total entre Benfica e Braga. Falta ainda acertar, com o Malága, os valores totais do negócio.Segundo apurámos, a SAD liderada por Rui Costa vai pagar um valor a rondar os 17 milhões de euros. Não há qualquer jogador transferido a título definitivo para o Sp. Braga.