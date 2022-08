Ricardo Horta vai avançar com uma queixa junto da FIFA para poder rumar à Luz ainda este verão. Benfica e Sp. Braga já têm um princípio de acordo, que tem esbarrado na intransigência do Málaga (antigo clube do avançado) e de fundos que em conjunto detêm 67% do passe do jogador de 27 anos. Só o clube espanhol exige receber mais de 5 milhões de euros.









Ver comentários