Rúben Amorim não vai deixar cair Ricardo Esgaio e, apesar de já contar com o reforço Bellerín para o jogo com o Rio Ave, na segunda-feira, será o lateral-direito português quem vai ser titular, apurou o Correio da Manhã.



O treinador do Sporting ficou agradado com a exibição de Esgaio frente ao Sp. Braga (5-0) e vai mantê-lo a titular frente aos vila-condenses.









