Ricciardi avisa que "situação financeira não está nem para aventureiros nem para amadores"

Candidato à presidência do Sporting anunciou que Zeferino Boal vai integrar a candidatura.

20:18

José Maria Ricciardi apresentou esta quarta-feira à tarde a candidatura à presidência do Sporting Clube de Portugal.



"É tempo do SCP voltar a ser um clube coeso e é isso que vimos fazer", afirmou o candidato.



Uma das novidades passa pelo anúncio de que Zeferino Boal vai integrar a candidatura.



"Situação financeira e económica não está nem para aventureiros nem para amadores", avisou José Maria Ricciardi relativamente às finanças do clube.