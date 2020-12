Robinho volta a ser condenado a 9 anos de prisão por violação sexual

Robinho voltou esta quinta-feira a ser condenado pela Justiça italiana a uma pena de 9 anos de prisão por alegada participação numa violação sexual coletiva contra uma jovem de 23 anos, de origem albanesa, ocorrida em Itália no ano de 2013.Depois de uma primeira sentença, em 2017, por parte de um tribunal de Milão, o internacional brasileiro de 36 anos é agora condenado em segunda instância e a pena mantém-se. De acordo com a imprensa brasileira, a defesa do jogador já garantiu que irá recorrer da decisão para terceira e última instância. Assim, Robinho ou será condenado como nas duas primeiras decisões e terá mesmo de cumprir pena ou acabará absolvido.Recorde-se que o crime terá ocorrido numa discoteca da cidade de Milão quando Robinho atuava no AC Milan.