Roger Schmidt justificou-se a Di María pela substituição aos 50 minutos do encontro em que o Benfica acabou derrotado pelo Boavista (3-2), na jornada de abertura da Liga.



O CM sabe que o treinador conversou com o argentino, após este ter saído furioso logo a seguir à expulsão do croata Musa no Estádio do Bessa.









