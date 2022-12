Ronaldo 'contra' Portugal: espanhóis dizem que CR7 vai ser embaixador da candidatura saudita ao Mundial'2030

Cristiano Ronaldo e o clube saudita Al-Nassr fecharam acordo, esta quarta-feira, para o jogador integrar a equipa, avançou o jornal espanhol AS.

Segundo a 'Marca', CR7 assinará efetivamente vínculo com o clube saudita por duas épocas e meia, mas a sua ligação àquele país árabe será estendida até 2030, na condição de embaixador da candidatura da Arábia Saudita, juntamente com o Egito e Grécia, ao Mundial'2030. Ora, aqui reside a grande novidade. É que, a confirmar-se este cenário, Cristiano Ronaldo será a cara da candidatura a um Mundial no qual Portugal também está na corrida, no caso em conjunto com a Espanha.A 'Marca' adianta ainda que CR7 irá auferir 200 milhões de euros no conjunto das duas épocas e meia de contrato, uma verba que depois aumentará quando assumir a função de embaixador da candidatura saudita ao Mundial de 2030.