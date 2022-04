View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo reagiu este sábado ao vídeo que tem sido amplamente partilhado nas redes sociais e que o mostra num momento de fúria ocorrido após mais uma derrota do Man. United.No vídeo pode ver-se o craque português a atirar algo ao chã, o que algumas pessoas presentes revelaram tratar-se do telemóvel de um adepto do Everton.O jogador justificou-se nas suas redes sociais, com uma publicação em que explica o sucedido, pedindo desculpa."Nunca é fácil lidar com as emoções em momentos difíceis como o que estamos a enfrentar. No entanto, temos sempre de ser respeitosos, pacientes e dar o exemplo a todos os jovens que amam este desporto tão bonito. Gostaria de pedir desculpa pela minha explosão e, se possível, gostaria de convidar este adepto a assistir a um jogo em Old Trafford como sinal de fair-play e desportivismo", pode ler-se.